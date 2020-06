Quando é o Brasil a cantar Portugal e não o contrário

Não é propriamente novo, mas marca uma tendência que se acentuou nos últimos anos. Estreia-se esta sexta-feira nas plataformas digitais a versão que o cantor e compositor brasileiro Zeca Baleiro fez de um original de Pedro Abrunhosa, Tu não sabes. É o segundo tema a ser divulgado (o primeiro, com um videoclipe, foi Às vezes o amor, de Sérgio Godinho) de um disco só com versões de autores portugueses, Canções d’Além-mar, com lançamento marcado para 10 de Julho.

Recuando no tempo, as ligações musicais Brasil-Portugal têm uma história lenta. Se antes do 25 de Abril era um vaivém com contactos de circunstância (Amália e Vinicius selaram essa fugacidade num disco que fez história), logo após a revolução dos cravos Nara Leão gravou duas canções de José Afonso, Grândola vila morena e Maio maduro Maio, no single A Senha do Novo Portugal (1974). E um ano antes Gal Costa gravara Milho Verde.

Mas o reconhecimento, pelo Brasil, da música que se ia fazendo em Portugal era praticamente nulo. Só na década de 1980 é que isso começou a mudar, primeiro com a colaboração de Wagner Tiso no álbum de estreia de Eugénia Melo e Castro, Terra de Mel (1982), a que se seguiram muitas outras no Brasil; e depois com o disco Coincidências (1983), onde Sérgio Godinho registou parcerias com Ivan Lins, João Bosco, Milton Nascimento e Novelli.

Pouco depois, em 1985, era gravado no Brasil o LP A Música em Pessoa, onde músicos como Tom Jobim, Arrigo Barnabé, Dori Caymmi, Edu Lobo, Francis Hime ou Milton Nascimento, entre outros, davam forma musical a vários poemas de Fernando Pessoa. E em 1986 Caetano Veloso cantou em São Paulo Estranha forma de vida, de Amália Rodrigues, versão que ficou registada no disco ao vivo Totalmente Demais (1987), gravado para o projecto Luz do Solo.

O final dos anos 1990 (década em que Fafá de Belém gravou, em 1992, um disco só com fados) foi o segundo ponto de viragem: a Expo’98 permitiu a partilha do palco entre vários artistas portugueses e brasileiros, gerando alianças, novas amizades e participações em espectáculos e discos, com brasileiros a cantarem também autores portugueses. E se esses encontros tiveram Portugal por palco, foi em 2000, ano das celebrações dos 500 anos da chegada de Pedro Álvares Cabral Cabral à Terra de Vera Cruz, que músicos portugueses como Dulce Pontes, Sérgio Godinho, Madredeus, Luís Represas, António Chaínho, Filipa Pais, Maria João e Mário Laginha ou Marta Dias actuaram no Brasil, ao longo do ano, perante plateias de 40 a 100 mil pessoas. Isso enquanto Martinho da Vila gravava Lusofonia, ao lado de músicos africanos residentes em Lisboa.

Antes disso, foi editado no Brasil em 1997 o CD Mensagem de Fernando Pessoa (com músicas de André Luiz Oliveira e as vozes de, entre outros, Caetano Veloso, Elba Ramalho, Elizeth Cardoso, Gal Costa, Gilberto Gil, Moraes Moreira, Ney Matogrosso ou Zé Ramalho) e Maria Bethânia dava maior destaque a poetas portugueses em trabalhos seus, primeiro Fernando Pessoa em Imitação da Vida (ao vivo em 1996, com CD em 1997), depois Manuel Alegre em Diamante Verdadeiro (1998) e por fim Sophia de Mello Breyner em Mar de Sophia (2006).

Tudo isso fez aumentar o intercâmbio em bases mais equilibradas: cantores e músicos brasileiros participavam já, com alguma frequência, em discos portugueses, como sucedeu, entre outros exemplos, com António Chaínho em Lisboa-Rio (2000), Pedro Jóia em Jacarandá (2003) ou Pedro Abrunhosa em Palco (2003). Mas foi preciso chegar a 2007 para ver discos de músicos brasileiros dedicados em exclusivo à obra de músicos portugueses: os Couple Coffee com As Tamanquinhas do Zeca, só com canções de José Afonso (viriam a dedicar, dez anos depois, um outro disco às composições de Fausto Bordalo Dias, Fausto Food, de 2017); e a cantora Mylène Pires com Não muito distante, só com versões de temas dos Madredeus.

Não ficou por aí, a experiência: em 2008 e 2009, a cantora brasileira Márcia Barros lançou em dois discos, Bossa Nossa e Mais Bossa Nossa, versões bossa-novistas de canções dos Delfins, GNR, Jorge Palma, Madredeus, Mafalda Veiga, Paulo Gonzo, Pedro Abrunhosa, Rádio Macau, Rodrigo Leão, Santos & Pecadores, Sétima Legião, Trovante e Xutos & Pontapés. Enquanto isso, Jussara Silveira preparava-se para gravar um disco só com letras de Tiago Torres da Silva (Água Lusa, 2013); a cantora e actriz Valéria Carvalho lançava ao vivo (2014) o projecto Rui em Jeito de Bossa, dedicado às canções de Rui Veloso (saiu em disco em 2017); e Adriana Calcanhotto, que já musicara Mário de Sá-Carneiro, apresentava em Coimbra (2015) e depois em Lisboa e Porto (2017) um espectáculo com trechos de D. Dinis, Camões, Pessoa e Amália. Nestes anos são ainda gravados os primeiros CD ao vivo de brasileiros em palcos portugueses: Dani Black Ao Vivo no São Luiz (2015) e Arnaldo Antunes Ao Vivo em Lisboa (2016), também no São Luiz, com Carminho, Hélder Gonçalves e Manuela Azevedo, ambos editados em 2017.

Foto Zeca Baleiro com Jorge Palma após ensaio para o Rock In Rio Lisboa 2010 DR/SITE ZECA BALEIRO

Agora com Zeca Baleiro, outras canções portuguesas ganham tons brasileiros: Sérgio Godinho e Abrunhosa, mas também António Variações, Fausto, João Gil e João Monge, Jorge Palma, José Afonso, José Cid, Ornatos Violeta, Rui Veloso (com Carlos Tê) e Vitorino. Em Julho ouviremos como.