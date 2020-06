Porto: espectáculo de Bruno Nogueira na noite de São João foi cancelado

A primeira actuação do espectáculo Deixem o Pimba em Paz, da autoria do humorista Bruno Nogueira e da música Manuela Azevedo, não vai poder realizar-se, depois de a Câmara Municipal ter apresentado uma lista de restrições para vários espaços durante a noite de São João.

A autarquia anunciou em comunicado, esta sexta-feira, o conjunto de restrições. Uma destas medidas implica o encerramento temporário das salas de espectáculo portuenses, que passarão a estar obrigatoriamente fechadas entre as 19h do dia 23 de Junho e as 8h do dia 24.

Esta medida colide com o espectáculo do humorista Bruno Nogueira, agendado para o dia 23 de Junho às 21h. Os bilhetes disponibilizados para o espectáculo esgotaram em poucas horas, com a produtora a anunciar um novo espectáculo para o dia 24 de Junho, que também já esgotou.