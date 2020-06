Raquel André seleccionada para a celebração do Dia Europeu do Espectador

A actriz Raquel André foi a artista seleccionada para a celebração do Dia Europeu do Espectador, a 21 de Novembro, uma iniciativa do projecto Be SpectACTive, anunciou esta sexta-feira a estrutura Artemrede.

“Raquel André é a artista escolhida para dinamizar a celebração do Dia Europeu do Espectador”, lê-se no comunicado do projecto de cooperação cultural, que envolve 17 municípios portugueses. A performer apresentou, com a Artemrede, a proposta artística vencedora, que resultará num evento, no dia 21 de Novembro, em ambiente digital.

Em Setembro passado, Raquel André levou ao palco do Teatro Nacional D. Maria II (TNDMII), em Lisboa, o terceiro momento da sua Colecção de Artistas, um projecto que iniciou no Brasil, em 2014, onde ficou a viver sete anos, depois de uma residência artística de cinco meses no Rio de Janeiro. Este projecto inclui produções de teatro, uma peça televisiva, uma exposição, um livro e uma conferência.

O Dia Europeu do Espectador é uma iniciativa do projecto europeu Be SpectACTive!, do qual a Artemrede é o parceiro português, cujo objectivo é “motivar a atitude activa de espectadores, através de criações artísticas, grupos de discussão e programação, e iniciativas de capacitação”, segundo a mesma fonte.

Raquel André fez já cinema, teatro e colaborou com o músico Valete. A artista estudou teatro na Escola Superior de Teatro e Cinema, em Lisboa. Na Universidade Federal do Rio de Janeiro, com uma bolsa atribuída pela Fundação Calouste Gulbenkian, terminou o mestrado sob o tema Coleccionar em Artes Performativas, em 2016, com orientação da investigadora e performer Eleonora Fabião. Actualmente é artista da Advancing Performing Arts, com o apoio do TNDMII.

A Artemrede actua, desde 2005, nas áreas da programação em rede, do apoio à criação, da formação e da mediação cultural. Actualmente é constituída por 17 municípios associados: Abrantes, Alcanena, Alcobaça, Almada, Barreiro, Lisboa, Moita, Montemor-o-Novo, Montijo, Oeiras, Palmela, Pombal, Santarém, Sesimbra, Sobral de Monte-Agraço, Tomar e Torres Vedras.