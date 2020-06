Perante o prazer dos outros, lost in translation?

Há várias portas para entrar no universo de Zheng Bo (Pequim, 1974). Uma delas é a conversa que, enquanto artista residente do Museu Gropius Bau, de Berlim, manteve com o filósofo Roger T. Ames, professor na Universidade de Pequim, sobre as perspectivas do Daoismo no pensamento interespécies.

Continuar a ler