Morreu o escritor Carlos Ruiz Zafón

O escritor espanhol Carlos Ruiz Zafón morreu nesta sexta-feira em Los Angeles (EUA), avança o jornal El País. O autor tinha 55 anos. Autor de livros como O Prisioneiro do Céu, O Labirinto dos Espíritos e A Sombra do Vento, que lhe concedeu êxito mundial, Zafón lutava contra o cancro há alguns anos.

Nascido em Barcelona no ano de 1964, o escritor espanhol tornou-se uma máquina de fazer best-sellers. Só em Espanha, O Labirinto dos Espíritos teve uma primeira edição de 700 mil exemplares, e isto apenas em espanhol, já que se lançou simultaneamente uma edição em catalão com uma tiragem de 50 mil exemplares. Serão milhares de edições um pouco pelo mundo inteiro. Em Portugal, outro país rendido aos livros de Zafón, foi A Sombra do Vento, actualmente incluído no Plano Nacional de Leitura, o volume que mais vendeu até ao momento.

Uma das principais razões do sucesso de Zafón é a forma como escreve. Mesmo nos livros juvenis com que começou a carreira (O Príncipe da Neblina, O Palácio da Meia-Noite, As Luzes de Setembro e Marina), já se notavam, além da intriga de aventura, elementos fantásticos e um certo tom de mistério e melancolia que caracteriza O Cemitério dos Livros Perdidos. Mas também a convergência entre realidade e ficção, os diálogos rápidos e intensos, e as diferentes vozes narrativas, com histórias dentro da história principal.

O escritor catalão foi também o primeiro autor de língua espanhola a vencer o Prémio Correntes d’Escritas, com A Sombra do Vento, em 2006. Na altura, o júri português justificou o prémio pela “imaginação prodigiosa, em termos de construção simbólica e narrativa; pelo poder descritivo e alegórico; pela condensação de um imaginário de vários mitos fundadores ocidentais; pelo desenho das personagens” do romance.