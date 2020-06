Morreu o actor Ian Holm, Bilbo Baggins n’O Senhor dos Anéis

O actor Ian Holm faleceu na manhã desta sexta-feira, 19 de Junho. O artista britânico de 88 anos estava internado num hospital em Londres e, confirmou o seu agente ao jornal britânico The Guardian, sofria de uma doença relacionada com Parkinson.

Um dos papéis mais conhecidos na carreira de Holm é o de Bilbo Baggins, o tio de Frodo na trilogia d’O Senhor dos Anéis, do realizador Peter Jackson, e nos filmes d’O Hobbit, protagonizados por Martin Freeman. No filme Alien (1979), de Ridley Scott, Holm vestiu também a pele de Ash. O actor foi nomeado para o Óscar de Melhor Actor Secundário em 1982 pela sua participação em Momentos de Glória, e, na mesma década, fez parte do distópico Brazil (1985), de Terry Gilliam, com Jonathan Pryce e Robert DeNiro nos papéis principais.

No plano da animação, Holm deu voz ao irritado chef Skinner em Ratatui (2007). Nos seus últimos dias, a sua esposa, Sophie de Stempel, publicou na sua conta de Instagram uma série de retratos do actor a tinta pastel.