Os homens que fazem amor com plantas

Acredita que a raça humana caminha, inevitavelmente, para a extinção. Interessa-lhe cada vez mais olhar as plantas e entender o mundo através delas. Zheng Bo nasceu em 1974 em Pequim, vive em Hong Kong e apresenta pela primeira vez o seu trabalho em Portugal: The Soft and Weak Are Companions of Life, na Kunsthalle Lissabon. Aí são apresentados dois trabalhos: os quatro vídeos de Pteridophilia (a palavra é derivada do grego pterid- “feto” e -philia “amor”) e uma série de desenhos, que vão ser apresentados em público pela primeira vez, intitulada Drawing Life, que mostra as plantas que o artista tem desenhado todos os dias em passeios pela ilha de Lantau, em Hong Kong.

