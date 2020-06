O Cordeiro de Deus, de David Pinheiro Vicente, está na selecção das curtas para Cannes

Não vai haver propriamente uma edição de 2020 do Festival de Cannes, ano em que este importante evento do calendário cinematográfico internacional chegaria à 73.ª edição normal. Mas isso não quer dizer que não existam vários filmes seleccionados, entre longas e curtas, para ver “brevemente num cinema perto de si". Depois do anúncio, no início do mês, das 56 longas, chegou, esta sexta-feira, a lista das curtas. São, ao todo, 11 filmes, de 12 países diferentes. Um deles é uma co-produção portuguesa e francesa, O Cordeiro de Deus, de David Pinheiro Vicente, realizador nascido nos Açores que já passou por festivais como Berlim ou Oberhausen.

Além desse filme, a selecção de curtas, que serão exibidas, ao contrário das longas metragens, no Outono em Cannes, para depois serem premiadas no ano que vem, inclui o egípcio Sameh Alaa, com I Am Afraid to Forget Your Face, as francesas Marie Jacotey e Lola Halifa-Legrand, com Filles Bleues, Peur Blanche, a grega Evi Kalogiropoulou, com Motorway65, a britânica Sophie Littman, com Sudden Light, o colombiano Theo Montoya, com Son of Sodom, o francês Paul Nouhet, com Camille Sans Contact, Lkhagvadulam Purev-Ochir, da Mongólia, com Shiluus, o canadiano Paul Shkordoff, com Benjamin, Benny, Ben, o belga Leonardo Van Dijl, com Stephanie, e o estado-unidense Zachary Woods, com David.

O filme de David Pinheiro Vicente, que conta com nomes como Miguel Amorim, Carla Galvão, Gabriel Salvado, ou Constança Alves no elenco, passa-se numa vila no interior de Portugal, e centra-se numa família pobre. Nas palavras do próprio realizador, foca-se em “pessoas complexas que, como todas as outras, estão presas nos sintomas dos seus problemas”. A nota de imprensa do filme diz ainda que O Cordeiro de Deus "cruza as tradicionais festas de Verão com violência e sexualidade”.

A edição de 2021 de Cannes realizar-se-á entre 11 e 22 de Maio.