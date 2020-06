Espólio de Rui Namorado Rosa doado à Biblioteca da Universidade de Évora

O antigo professor e ex-vice-reitor da Universidade de Évora Rui Namorado Rosa doou parte do seu espólio à academia alentejana, num total aproximado de 200 livros e documentação do arquivo pessoal, revelou a instituição.

O espólio foi doado à Biblioteca Geral e ao Arquivo Histórico da Universidade de Évora e é alusivo à actividade do antigo docente na instituição, bem como relativo a outras instituições com as quais colaborou, explicou academia em comunicado. “A Universidade de Évora foi a instituição à qual dediquei a maior parte da minha vida profissional”, destacou, no comunicado, Rui Namorado Rosa para justificar a entrega destes livros e da documentação.

O espólio, no campo da didáctica, investigação e serviço à comunidade, que foi acumulando na sua biblioteca pessoal, pode ser “uma contribuição” para a Universidade de Évora, sublinhou o professor emérito do Departamento de Física da Escola de Ciências e Tecnologia. Ao longo dos “mais de 40 anos” de dedicação à Universidade de Évora, “acumulei muitos documentos das várias etapas que percorri com muitos colegas”, disse Rui Namorado Rosa.

A doação inclui ainda documentos da actividade do investigador na Junta de Energia Nuclear, no Laboratório Nacional de Engenharia e Tecnologia Industrial e no Instituto Superior Técnico.

O coordenador da Biblioteca Geral da Universidade de Évora, António Cachopas, comprometeu-se com o tratamento técnico arquivístico e conservação do espólio, enquanto Maria Clara Grácio, representante do Conselho Geral da universidade, considerou tratar-se de um momento “verdadeiramente importante por ser perene”. Os documentos vão “enriquecer a ciência e a história desta universidade”, frisou a também professora do Departamento de Matemática.

Rui Namorado Rosa publicou, entre outros, o livro Estudos sobre a Ciência em Portugal (Do século XVII até Agora), uma antologia de textos sobre história da ciência e da técnica em Portugal, dos cientistas e dos divulgadores, das instituições e dos poderes, das descobertas e das limitações, lembrou a academia. A obra vai “do Iluminismo aos primórdios da revolução industrial, da revolução científica, técnica e cultural ao tempo contemporâneo e aos desafios que se colocam no século XXI”, acrescentou.

Nascido em Lisboa em 1940, Rui Namorado Rosa é licenciado pela Universidade de Lisboa e doutor em Física pela Universidade de Oxford. Foi professor catedrático convidado (1983-1986) e catedrático de Física na Universidade de Évora (desde 1986), bem como professor catedrático convidado do Instituto Superior Técnico (desde 1986). Entre outros cargos na universidade alentejana, presidiu ao Departamento de Física (1985-1991) e foi vice-reitor (1994-1998).