Suspeito do roubo das Glock afirma que guardava dinheiro no guarda-vestidos

O polícia acusado de roubar à PSP cinco dezenas e meia de pistolas Glock negou esta quinta-feira, em tribunal, ser o autor do furto. Luís Gaiba explicou o facto de ter pago em notas um Audi em segunda mão com alegadas poupanças que ele e a mulher guardavam no guarda-vestidos, dentro de bolsos dos fatos.

“Ia guardar o dinheiro onde?”, perguntou o polícia, que, segundo o Ministério Público, foi tirando as armas às escondidas do armeiro do comando nacional da PSP, na Penha de França, em Lisboa, durante mais de um ano, para entregar a um amigo seu, António Laranginha, um dos suspeitos do assalto a Tancos. Caberia depois a este último fazê-las chegar ao mercado negro, onde o seu custo podia ultrapassar os 2000 euros por unidade, através de outros cúmplices igualmente ligados ao furto do paiol de armamento militar.

A compra do Audi por 7000 euros, a pronto e em notas, é um dos indícios usados pelo Ministério Público para incriminar o agente. Isso e o facto de esta e outras despesas não serem compagináveis com os seus rendimentos. Mas Luís Gaiba explicou na primeira sessão do julgamento, que está a decorrer no Campos da Justiça, em Lisboa, que as suas poupanças vinham também de acções de formação que dava particularmente, na área da segurança. Se isso não surgia reflectido na sua declaração de rendimentos foi porque fugiu aos impostos, acabou por assumir o polícia: “Não as declarei porque não me foi solicitada factura.”

O arguido disse que os bancos não lhe inspiravam confiança, e que, por isso, sempre que podia levantava dinheiro da conta para o arrecadar no guarda-vestidos: “Sempre achei mais seguro tê-lo em casa. E se assaltavam o banco?...”

Luís Gaiba admitiu não conseguir explicar como foram as armas à sua guarda entre 2015 e 2017 parar às mãos de criminosos do Porto e até de Algeciras, em Espanha. Das cinco dezenas e meia de Glock desaparecidas do armeiro apenas oito foram encontradas até ao momento. “Presumo que tenham sido levadas durante as minhas férias”, justificou, acrescentando que nem sempre se encontrava ao serviço na Penha de França. As armas terão desaparecido nas suas ausências.

As conversas em linguagem mais ou menos cifrada que foi mantendo ao telemóvel com António Laranginha, sobre a necessidade de este lhe entregar uns documentos, alegou o polícia que tinham a ver com os planos que tinha para este se tornar padrinho de crisma da sua filha, e não com os livretes das pistolas. “As escutas feitas durante a investigação foram interpretadas fora do contexto”, garantiu o arguido, que continuará a ser ouvido esta quinta-feira à tarde.

A maioria dos restantes suspeitos irá, por enquanto, remeter-se ao silêncio, incluindo a mulher de Luís Gaiba e o organizador do assalto a Tancos, João Paulino.