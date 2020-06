Médico morreu com covid-19 no Hospital de S. José

Um médico de 68 anos que terá sido infectado com o novo coronavírus por um colega morreu na madrugada desta quinta-feira nos cuidados intensivos do Hospital de S. José, em Lisboa, onde estava internado há mais de 40 dias. É o primeiro caso conhecido de morte com covid-19 neste grupo profissional, um dos mais afectados pelo surto epidémico em Portugal.

Especializado em medicina geral e familiar, o médico colaborava com a equipa de gastroenterologia do Hospital Curry Cabral, do mesmo centro hospitalar do S. José (Centro Hospitalar de Lisboa Central), mas não fazia parte dos quadros da instituição. Ao que tudo indica, não teria factores de risco associados, disse uma fonte hospitalar ao PÚBLICO.

A primeira morte de um médico nestas circunstâncias foi recebida com consternação pelos dirigentes da Federação Nacional dos Médicos (FNAM) e do Sindicato Independente dos Médicos (SIM). “É uma infelicidade mas era um risco real. Esta morte vem provar de forma indubitável o risco que correm os profissionais que estão na frente do combate”, reagiu o presidente da FNAM, Noel Carrilho.

O secretário-geral do SIM, Jorge Roque da Cunha, deu as “condolências” à família e considerou que a epidemia em Portugal “está longe de estar controlada”. “Infelizmente são cada vez mais os médicos infectados [com o novo coronavírus] no IPO de Lisboa, no Amadora-Sintra e há mais casos em medicina geral e familiar”, disse.