Devolver manuais ameaça recuperação dos alunos nos próximo ano, alertam directores

A devolução dos manuais gratuitos às escolas, que se inicia no próximo dia 26, “será um entrave ao bom sucesso” da recuperação de aprendizagens por parte dos alunos no próximo ano lectivo, alertou a Associação Nacional de Dirigentes Escolares (ANDE) num parecer enviado esta semana ao Ministério da Educação (ME).

