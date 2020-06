Coberto vegetal autóctone do Pinhal de Leiria replantado com 15 mil árvores

A Mata Nacional de Leiria, também designada Pinhal de Leiria e Pinhal do Rei, que ocupa uma área de 11.062 hectares e dois terços do concelho da Marinha Grande, ardeu 86% nos incêndios de Outubro de 2017. A espécie arbórea principal ali plantada é o pinheiro bravo, embora coexistam urzes, camarinhas e medronhos.

Além da Zero, da FCT-UNL e do grupo Freudenberg, que é o maior produtor mundial de não-tecidos, este projecto de arborização conta com a colaboração activa do ICNF - Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, que é a entidade que indica as áreas potenciais de intervenção, presta apoio nas acções de voluntariado e no armazenamento de plantas e materiais, entre outros tipos de cooperação.

O PÚBLICO questionou o Instituto liderado por Nuno Banza sobre o balanço da recuperação do coberto vegetal autóctone no Pinhal de Leiria e sobre o que falta concluir. O gabinete de comunicação do ICNF revelou que, “na primeira época (2018/2019) plantaram-se 5.712 árvores/arbustos autóctones em cerca 9,612 hectares na Mata Nacional de Leiria (MNL), sendo os restantes 11,388 hectares intervencionados até Março de 2020”. A plantação teve início a 9 de Fevereiro de 2019 e terminou a 26 de Fevereiro do mesmo ano.

Igualmente questionado pelo PÚBLICO, o presidente da Zero adiantou que as plantações inicialmente programadas já terminaram e que, ao todo, foram plantadas “15 185 árvores e arbustos”.

Francisco Ferreira explicou também que “a taxa de mortalidade relativa ao ano anterior rondou os 30% das plantas colocadas no terreno”, pelo que, “nos anos que se seguem, vamos substituir as árvores mortas e efectuar algum controle da vegetação arbustiva”. Um relatório desta época de plantação será “disponibilizado em Julho”.

A monitorização e avaliação dos resultados das intervenções no âmbito desta parceria são asseguradas pela FCT-UNL e compreendem, nomeadamente, a determinação da taxa de mortalidade das plantas instaladas e a tentativa de identificação das causas da morte.