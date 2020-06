Chegada do Verão traz subidas graduais de temperatura até perto dos 30 graus

Céu pouco nublado ou limpo e aumentos graduais da temperatura são as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para este fim-de-semana, que marca também o início do Verão, que chega no sábado. Geralmente, as temperaturas vão ser inferiores a 30 graus até ao fim de semana, com a excepção pontual de algumas zonas do Alentejo interior e do Algarve, e com valores mais baixos na faixa costeira.

“Em termos gerais vamos ter temperaturas inferiores a 30 graus até sábado, depois a partir de domingo já se vão começar a registar no interior temperaturas entre os 30 e os 35 graus”, explica a meteorologista Ângela Lourenço ao PÚBLICO. Até sábado, há previsões de vento no quadrante norte, com o vento de noroeste a soprar com mais intensidade no período da tarde, principalmente no litoral e nas terras altas.

A região do Porto “vai ter sempre nuvens durante a manhã”, com uma previsão máxima para domingo de 23 graus. Já na cidade de Lisboa, o céu vai estar limpo com temperaturas mais altas e máximas de 28 graus no domingo. “Na região do Algarve há menos nuvens, céu pouco nublado a limpo e temperaturas a subir. A partir de sábado já se pode esperar temperaturas próximas dos 30 graus em muitos locais, mas com o vento a soprar com intensidade, principalmente no Barlavento Algarvio”, refere Ângela Lourenço.

A partir de segunda-feira, a subida já é mais significativa, podendo oscilar entre os 4 e 8 graus, dependendo da zona do país. Certas zonas do Alentejo interior podem atingir valores a rondar os 40 graus, mas no litoral norte e centro, as temperaturas vão ser mais amenas, ficando perto dos 25 graus. Já a partir de quarta-feira, está previsto uma descida da temperatura máxima.

O solstício de Verão no hemisfério Norte ocorrerá às 22h44 de sábado, de acordo com o Observatório Astronómico de Lisboa.