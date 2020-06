Governo condena proibições à entrada de portugueses e ameaça responder na mesma moeda

O Governo não se conforma com a decisão de pelo menos dez países europeus de proíbirem ou condicionarem a entrada de turistas portugueses devido ao aumento de novos casos de infecção pelo novo coronavírus em Portugal nas últimas semanas. Em declarações ao PÚBLICO, o gabinete do ministro dos Negócios Estrangeiros considera que as decisões de “alguns Estados-membros” foram tomadas “ao arrepio das decisões tomadas pela União Europeia” e destaca que Portugal tem mais casos detectados porque “tem realizado muito mais testes do que a maioria dos países europeus”. E admite pagar na mesma moeda, fechando as portas ou impondo restrições aos países que estão a discriminar os turistas portugueses. "Portugal reserva-se o direito de aplicar o princípio da reciprocidade”, avisa.

Continuar a ler