O Orçamento da abstenção

A Assembleia da República regressou ontem aos tradicionais jogos de cintura que fizeram fama na legislatura anterior. Ouvindo o que os representantes das bancadas disseram ao longo da sessão, só mesmo os crentes poderiam acreditar que o Orçamento Suplementar iria sobreviver. Mas, apesar das críticas generalizadas à sua insuficiência, à sua falta de ambição, às vistas curtas, aos supostos erros das previsões, aos riscos que abre ao futuro, à opacidade e demais censuras e vilipêndios, o diploma foi aprovado na generalidade. Porquê? Porque, apesar de tantos defeitos, só os partidos mais à direita (CDS, Chega e Iniciativa Liberal) foram capazes de passar das palavras aos actos e transformar as críticas num voto contra.

Temos, assim, um Orçamento crucial aprovado por um partido que representa 36,65%, chumbado por 6,54% e apenas tolerado por uma ampla frente de partidos que obteve 47,31% dos votos nas eleições de há uns meses. Mais: a criatividade do sistema partidário para digerir um prato com tantos alegados defeitos fez-se com o empenho de partidos de diferentes latitudes. Usando as palavras de António Costa, fez-se com “a esquerda que virou connosco a página da austeridade”, mas também com a “oposição” do PSD.

Todo este cenário e o desfecho da votação eram previsíveis. Pela substância – o país precisa de medidas de emergência para os próximos meses e, com maior ou menor eficácia, o Orçamento responde-lhes; pela estratégia adoptada pelo Governo, onde havia uma âncora para todos os partidos o poderem viabilizar sem se afundarem aos olhos dos seus eleitorados, fossem medidas sociais para uns ou apoios às empresas; e, fundamentalmente, pelo contexto em que vivemos. Na prática, nenhum dos partidos maiores estava em condição de assumir os prejuízos de um chumbo. O Governo sabia-o e, depois de distribuir fatos à medida de cada um, deu-se até ao luxo de lhes falar grosso: ainda é cedo para quebrar o clima de consenso tão elogiado na pandemia.

Entramos agora na discussão na especialidade e a ânsia do protagonismo vai fazer com que todos os partidos clamem pelas suas medidas. Costa fará o que fez no OE de 2020: cederá no detalhe, apenas, até porque foi avisando que não se pode mexer nas despesas e nas receitas. Ele sabe que, por muito mal que digam do Orçamento, ninguém vai querer ir para lá da abstenção ou do voto contra inconsequente. Há quem lhe chame responsabilidade, e é; há quem proteste contra a política-chiclete, com fundamento. O Orçamento, com as suas virtudes e defeitos, é prova que o confinamento da política está como o vírus. Para durar.