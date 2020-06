A Música Portuguesa, à Janela, a Gostar Dela Própria: Rui Poço - Tear

Quero musicar mapas que invento de lugares que nunca existiram, com povos que só existem na minha imaginação ou que por acaso viveram há muito tempo e ninguém se lembra. Desenho os mapas com tinta-da-china. Têm montanhas, porque gosto de montanhas, muitos rios e grutas, sítios com sons únicos, cheios de pinturas e gravuras, porque ali o som convidava a desenhar. Depois, eles falam línguas estranhas, que são mais que apenas palavras ordenadas. Os gestos também contam e tudo junto dá ideia de um som quase impossível de reproduzir. Até lá vou gravando sons que já não se ouvem, fazem parte de um tempo e depois desaparecem.

Em tempos de isolamento social devido ao surto do novo coronavírus, Tiago Pereira, fundador do projecto A Música Portuguesa a Gostar Dela Própria, começou a convidar artistas de todo o país a filmarem-se a tocar uma canção — é A Música Portuguesa a Gravar-se a Ela Própria. Agora também os filma à janela. O P3 partilha regularmente estes vídeos