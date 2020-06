Quem quer aprender a tocar viola braguesa? Braga vai ter aulas grátis

Queres aprender a tocar viola braguesa? O município de Braga vai promover o ensino gratuito do instrumento, agora com certificação concluída. As primeiras formações iniciam-se já em Julho, nas sedes das juntas de freguesia de São Victor e Maximinos, e o projecto conta com dez monitores e prevê atingir cem formandos até ao final do ano.

“Em boa hora, o município de Braga iniciou este objectivo de valorizar uma dimensão fundamental da nossa cultura popular que são os cordofones, particularmente o cavaquinho e a viola braguesa. O processo de certificação da viola braguesa foi mais célere e, como entendemos que o património deve ser fruído e apropriado por todos, temos que dar a conhecer este instrumento para que possa ser tocado nos mais diversos contextos”, referiu o presidente da Câmara.

Citado num comunicado municipal, Ricardo Rio disse esperar que o projecto seja alargado a todo o concelho, em articulação com as juntas de freguesia, com a comunidade educativa e com os agentes culturais. Esta quarta-feira, na apresentação do projecto, foram entregues as violas braguesas aos primeiros cinco monitores já formados.

O vereador Miguel Bandeira lembrou que a viola braguesa é uma “expressão muito representativa do património imaterial de Braga” e adiantou que o seu ensino e aprendizagem são “factores determinantes para a sua valorização”.

Este é um projecto financiado pelo Norte 2020 no âmbito do consórcio Minho IN, numa candidatura conjunta da Comunidade Intermunicipal do Cávado, cuja implementação está a cargo da ADERE Minho.

No âmbito do processo de promoção da viola braguesa, produto registado e certificado pelo Município de Braga em 2017, a Câmara apresentou uma candidatura ao Norte 2020 para o financiamento de acções de formação que podem ocorrer nas juntas de freguesia e/ou nas escolas para o ensino daquele instrumento.

A existência da viola braguesa, também designada de viola de Braga, surge documentada desde o século XVII. Toca-se a solo ou no acompanhamento do canto em rusgas, chulas e desafios.