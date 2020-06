Mira Mobile Prize: estas são as melhores fotografias tiradas com telemóvel, em 2020

Foram mais de cinco mil as fotografias submetidas à nona edição do concurso internacional Mira Mobile Prize, mas só uma levou para casa o derradeiro galardão, um dos retratos da série Sadhu: Face of Hindustan, do indiano Humanshu Roy. Distinguidos foram também a fotógrafa sediada em Berlim Anastasiia Chernykh, que arrecadou o prémio da categoria Paisagem, e o português António Fonseca, conhecido nas redes como @tozzzze.

Humanshu Roy recebeu de prémio uma viagem de uma capital europeia com destino ao Porto, assim como uma estadia paga durante seis dias. António Fonseca irá viajar para os Picos da Europa, para desfrutar de uma viagem fotográfica paga pela organização; Anastasiia Chernykh logrou uma estadia de seis dias na Ilha Terceira, nos Açores.

A exposição colectiva, que reúne mais de 200 fotografias captadas com o telemóvel, irá inaugurar no dia 19 de Junho, às 21h, no armazém da Galeria Mira Fórum, em Campanhã, no Porto. Em destaque estarão a fotografia vencedora, as 50 que a organização do concurso considera finalistas – 20 das quais partilha, agora, com o P3 – e mais 150 que foram distinguidas pelo painel de júris composto por Daniel Berman, Giulia Baita, Joanne Carter, Luís Octávio Costa (jornalista do PÚBLICO), Gina Costa e Andrea Bigiarini.

Será, a par da exposição, lançado um livro que reúne "todas as imagens que compõem a presente edição do prémio", refere a organização em comunicado dirigido ao P3. "Ainda este ano, será lançada a terceira edição do prémio na versão Street Photography B&W", relembra.