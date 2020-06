Psst… já reparou no resgate?

A ideia de que o lay off simplificado é o único apoio a fundo perdido, no quadro das medidas excepcionais aprovadas pelo Governo, fez naturalmente o seu caminho. Quando comparamos, por exemplo, com as linhas de crédito covid, essa distinção é muito clara. Mas isto só é assim se ficcionarmos que os bancos não são, também eles, empresas.

Na verdade, as garantias de 80 a 90% prestadas pelas sociedades de garantia mútua, no âmbito daquelas linhas de crédito, não são mais do que um apoio a fundo perdido. Não para as “empresas”, mas para os bancos. Vejamos.

Numa primeira fase, estas linhas encontravam justificação na necessidade de assegurar capital a milhares de empresas afectadas pela crise. Garanti-las com dinheiro público era o preço a pagar para que a banca “metesse dinheiro” na economia, depressa e em força.

O problema é que cedo se percebeu – e isso foi assumido pelos banqueiros, sem corar – que estas operações de crédito seriam avaliadas, em termos de risco, nos exactos termos em que o seriam quaisquer outras. Afinal, os bancos não agradeceriam o favor do Estado, aligeirando critérios e apoiando as empresas em dificuldades. Pelo contrário, fariam business as usual, aproveitando a boleia.

Que os bancos tenham assumido isso no Parlamento, sem cerimónia, diz muito sobre quem é, verdadeiramente, o dono disto tudo.

É que o que começou como uma medida razoável para injectar dinheiro numa economia em crise, rapidamente se transformou num equívoco, que é preciso desfazer: os portugueses são hoje fiadores do negócio bancário, que financia a preços de mercado os seus clientes habituais, enquanto o resto da economia se desfaz em cinzas.

O (primeiro) resgate está feito. Com pezinhos de lã e sem conferências de imprensa dramáticas na sede do Banco de Portugal. Já são, pelo menos, seis mil milhões de euros – bem acima do que reservámos ao Novo Banco, naquele fatídico dia de Agosto, em 2014. Vai ficar tudo bem.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Às portas da maior crise das últimas décadas, não será difícil prever que mesmo as operações validadas pelo risco acabarão por entrar em incumprimento. Aí, o Estado pagará a dívida aos bancos e, depois, tentará, sem glória, recuperar esse dinheiro das empresas. No fim, serão os nossos impostos a reembolsar o capital e a pagar os juros, até ao último cêntimo.

Quem pensava ainda ir a tempo de discutir novos resgates bancários perdeu o comboio. E até o Novo Banco já veio pedir mais uns trocados, à conta deste “cenário de extrema gravidade”.

Sejamos claros, portanto: o (primeiro) resgate está feito. Com pezinhos de lã e sem conferências de imprensa dramáticas na sede do Banco de Portugal. Já são, pelo menos, seis mil milhões de euros – bem acima do que reservámos ao Novo Banco, naquele fatídico dia de Agosto, em 2014. Vai ficar tudo bem.