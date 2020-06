Descolonizar as mentalidades?

Após a morte de George Floyd, a população dos EUA, e depois o resto do mundo, achou oportuno tomar uma atitude contra os símbolos do comércio da escravatura. Começaram por derrubar as estátuas de Cristóvão Colombo. Depois foi derrubada uma estátua de um esclavagista inglês e deitada ao rio. Outros actos semelhantes sucederam-se em todo o mundo.

Em Portugal, fruto de um total desconhecimento(?), vandalizaram uma estátua do padre António Vieira, homem de grande lucidez e lutador contra a escravatura dos índios. Há também um movimento pela devolução das obras de arte aos povos colonizados. Há uma tentativa de reparar a actividade de rapina que durante 500 anos os europeus perpetraram em todos os povos colonizados. Também na Europa foi comum em todas as guerras os invasores roubarem as obras de arte dos povos invadidos. Estes actos a que estamos a assistir são tentativas de reparação de abusos passados e, portanto, justos.

Outro aspecto importante nesta questão é a memória histórica. Derrubando e destruindo as estátuas das personagens que à luz de outras épocas eram heróis está-se a destruir a memória histórica. Ora, ao destruir os exemplos da memória, não correremos o risco de repetir os erros colectivos do passado? Em conclusão, não será preferível caraterizar/estudar em toda a sua dimensão as personagens do passado em vez de as destruir, para descolonizar as mentalidades?

Mário Pires Miguel, Reboleira

Incompreensível

Os bairros típicos de Lisboa na noite e dia de Santo António foram proibidos de tudo e mais alguma coisa por causa da covid-19. Por exemplo, foram obrigados a retirar uns simples balões de papel, por estarem a atrair multidões de foliões, que nunca existiram. Entretanto, em Loulé, vai-se lá saber porquê, as autoridades sanitárias e as mais diversas entidades de segurança pública não vislumbraram a aglomeração de mais de duzentas pessoas que, em recinto fechado e sem máscara, se contagiaram uns aos outros, sem se saber quem indevidamente autorizou a cedência de tais instalações.

Vá lá a gente saber que leis são estas em que a uns tudo é erradamente consentido, enquanto para aqueles que tudo comummente tentam cumprir nada lhes é permitido.

José Amaral, Vila Nova de Gaia

A festa de Lagos e a Justiça

Uma festa realizada em Lagos, cujos organizadores não cumpriram o que está determinado, transformou aquela cidade no centro de um novo foco de covid-19 em Portugal. Só tenho uma pergunta a fazer: os responsáveis pela organização não vão ser julgados e condenados como é justo?

Manuel Morato Gomes, Senhora da Hora

Cartazes e Direito

Um jurista reputa como simples exercício do direito de expressão de opinião o acto de empunhar publicamente um cartaz a proclamar “polícia bom é polícia morto”. Francisco Teixeira da Mota (PÚBLICO, 12/6) não alcança que há nesse cartaz algo mais, tão grave como uma incitação à violência maior - o assassínio de uma pessoa? E não haverá mesmo nenhum preceito legal, no Código Penal ou alhures, expressamente ou por analogia, a prever o crime de incitação à violência? Não brinquemos com coisas sérias.

Joaquim Almeida, Carcavelos