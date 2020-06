Donald Trump “não tem competência” para exercer a presidência, diz John Bolton

John Bolton, ex-conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca, afirma que Donald Trump “não tem competência” para exercer o cargo de Presidente nos Estados Unidos.

Numa entrevista exclusiva à ABC News, que será divulgada na íntegra no domingo, Bolton dizque o Presidente norte-americano “não tem as competências necessárias para exercer o seu trabalho”. “[Na presidência de Trump] Não há nenhum princípio orientador que eu possa discernir além daquilo que possa ser bom para a reeleição de Donald Trump”, afirmou John Bolton. “Ele estava tão focado na reeleição que os planos a longo prazo caíram no esquecimento”, acrescentou.

Estas declarações surgem depois de Donald Trump ter pedido à justiça para travar o lançamento do livro The Room Where It Happened, de John Bolton, com lançamento marcado para terça-feira, 23 de Junho, uma obra que promete agitar a política norte-americana na corrida para as presidenciais de Novembro.

Na obra, em que antigo conselheiro de Segurança Nacional faz uma retrospectiva dos 17 meses em que esteve na Casa Branca, são revelados vários episódios dos bastidores da administração Trump. Entre elas, está a afirmação de que Trump pediu favores políticos ao homólogo chinês, Xi Jinping, para aumentar as suas hipóteses de reeleição nas presidenciais de Novembro. John Bolton afirma ainda que Trump terá tentado interferir em investigações criminais para favorecer “ditadores de que gostava”, referindo-se a casos que envolvem empresas chinesas e turcas.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Donald Trump reagiu aos excertos do livro divulgados pelos media norte-americanos, considerando-o “uma compilação de mentiras”.

Bolton’s book, which is getting terrible reviews, is a compilation of lies and made up stories, all intended to make me look bad. Many of the ridiculous statements he attributes to me were never made, pure fiction. Just trying to get even for firing him like the sick puppy he is! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 18, 2020

“O livro do Bolton, que está a receber críticas terríveis, é uma compilação de mentiras e histórias inventadas, todas com o intuito de me deixarem ficar mal”, escreveu Trump no Twitter, negando as afirmações que John Bolton lhe atribui no livro. “Muitas das afirmações ridículas que ele me atribui nunca foram feitas, são pura ficção”, rematou.