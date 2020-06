Porto vai ter ecopista entre Campanhã e a Alfândega

Entre a estação de Campanhã e a Alfândega do Porto, ao longo da encosta com vistas para o Douro, vai nascer uma ecopista que permitirá, desde já, “a abertura deste percurso à fruição da população”. A recuperação deste canal terá “custos de implementação reduzidos” e garante o uso do espaço, desactivado desde 1989, enquanto para ele se discute uma solução definitiva e mais ambiciosa.

A proposta assinada pelo vereador do Urbanismo, Pedro Baganha, será apresentada e votada na próxima reunião de câmara, na segunda-feira, e avança com duas possíveis soluções. O primeiro projecto prevê a criação de um “novo percurso pedonal e ciclável, aproveitando os troços em túnel e a céu aberto”, permitindo a “requalificação ambiental e paisagística” da zona envolvente, “nomeadamente através da criação de um parque urbano em socalcos, em toda a área adjacente ao canal ferroviário”. Este projecto prevê também o “reforço da relação entre a cota baixa, junto ao rio, e a cota alta, da cidade consolidada, estando previstas diversas ligações, algumas das quais a dotar de meios mecânicos”.

A segunda opção opta pela utilização do ramal para uma “ligação rápida” entre Campanhã e a Alfândega, “através de um transporte pendular, confortável e eléctrico, operado por veículos modernos que prestarão um serviço de mobilidade inédito entre estes dois pólos de elevada atracção urbana”. O objectivo deste plano é a “redução do número de veículos motorizados que entram diariamente na cidade” e, se avançar, implica também a “transformação do parque de estacionamento da Alfândega numa zona de fruição e lazer”.

Os projectos estão nesta fase a ser preparados e serão depois alvo de um “debate alargado às forças políticas e à cidade”, lê-se na proposta.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Esta linha ferroviária foi de grande importância no Porto dos finais do século XIX e inícios do século XX, passando por ali todo o tipo de mercadorias que chegavam à Alfândega por via marítima e tinham de ser transportadas até Campanhã. A criação do Porto de Leixões acabaria por transferir a actividade portuária para essa zona, o que levaria ao fim do uso do Ramal da Alfândega.

Este espaço, com cerca de quatro quilómetros, permanece no domínio público ferroviário sob gestão da IP Património - Administração e Gestão Imobiliária, S.A. e, por isso, será necessário a celebração de um “contrato de subconcessão de uso privativo destes bens”. A proposta, que deverá ser aprovada pela maioria de Rui Moreira, será depois submetida a aprovação da Assembleia Municipal.

O presidente da Câmara do Porto já tinha manifestado, em Novembro, a intenção de criar um projecto para aquela zona da cidade, falando, na altura, de uma “ligação rápida” entre as zonas de Campanhã e da Alfândega para “retirar o tráfego automóvel do centro histórico”. Mas a ideia de voltar a dar uso ao espaço é até mais antiga: em 2005, foi constituído um movimento denominado GARRA (Grupo de Acção para a Reabilitação do Ramal de Alfândega) que queria dar novo uso ao túnel de 1300 metros desactivado há 31 anos.