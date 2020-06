Centro do Porto com 16 ruas pedonais aos fins-de-semana

A medida tinha sido anunciada no fim de Maio naquilo a que o executivo de Rui Moreira chamou um “plano de resgate do espaço público” e este sábado uma das propostas desse projecto entra em funcionamento. Na baixa e no centro histórico, 16 ruas passam a ser zonas pedonais temporárias, entre as 8 horas de sábado e as 20 horas de domingo.

Às medidas de alternativa do uso de transporte individual, como alargamento de ciclovias e o incentivo de uso de modos suaves, “juntou-se também a necessidade de repensar o usufruto do espaço público”, recorda a autarquia num comunicado enviado às redacções.

Nas zonas pedonais temporárias, onde foram pintadas marcações coloridas no pavimento, será instalado “novo mobiliário urbano, temporário e amovível, para um usufruto mais confortável do espaço”. Os carros dos moradores ficam excluídos desta medida, podendo circular nesta área, estando também permitido o acesso a parques de estacionamento, desde que a velocidade máxima seja de 20 quilómetros por hora. As cargas e descargas estão autorizadas entre as 6h30 e as 11h de sábados e domingos.

Que ruas ficam fechadas?

- Rua de Cedofeita, no troço compreendido entre a Rua de Álvares Cabral e a Rua do Breiner.

- Rua do Breiner, no troço compreendido entre a Rua de Cedofeita e a Rua do Rosário.

- Rua de Miguel Bombarda, no troço compreendido entre a Rua do Rosário e a Rua de Diogo Brandão.

- Rua de Conde de Vizela, Rua da Fábrica e Rua de Santa Teresa.

- Rua de Avis, no troço compreendido entre a Rua de Santa Teresa e a Praça de D. Filipa de Lencastre (arruamento sul).

- Rua do Almada, no troço compreendido entre a Rua do Dr. Ricardo Jorge e a Rua de Ramalho Ortigão.

- Rua da Picaria.

- Rua de Passos Manuel.

- Rua do Ateneu Comercial do Porto.

- Rua do Dr. António Emílio de Magalhães.

- Passeio das Virtudes e Rua do Dr. Barbosa de Castro.

- Rua dos Caldeireiros, no troço compreendido entre a Rua de S. Bento da Vitória e a Rua da Vitória.

- Avenida Rodrigues de Freitas, no troço compreendido entre a Rua de D. João IV e a Rua do Duque de Saldanha.