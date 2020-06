Marvão avança com hotel e museu na Casa da Janela Manuelina

A Casa da Janela Manuelina, em Marvão (Portalegre), está a ser requalificada para dar lugar a um hotel de cinco estrelas e a um museu de armas, confirmou o presidente do município. O projecto já tinha sido anunciado no ano passado.

O investimento, superior a dois milhões de euros, prevê a criação de pelo menos uma dezena de postos de trabalho, com o hotel e o museu a abrirem ao público no final do primeiro semestre de 2021.

“Este investimento é um sinal claro de que os empresários acreditam em Marvão. A requalificação da resposta hoteleira é interessante para o conceito de turismo que nós queremos no concelho”, afirmou o autarca, Luís Vitorino, à Lusa.

Segundo o presidente da câmara, a Casa da Janela Manuelina, situada na Rua do Castelo, foi adquirida por um empresário espanhol, que pretende, além da criação do hotel com uma dezena de quartos, instalar no espaço um museu de armas antigas.

"É uma das maiores colecções privadas de armas antigas que vem para Marvão", acrescentou.

O espaço hoteleiro vai também apostar no sector dos vinhos, vertente “conhecida” pelo investidor que é produtor na região da Estremadura espanhola.

Luís Vitorino explicou que o investimento é “focado” para um cliente de “classe média alta”, um tipo de público que considerou “importante” para o desenvolvimento do turismo na região.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O autarca manifestou-se ainda “bastante satisfeito” por ver recuperado o histórico imóvel, sublinhando que é “mais um contributo” para a requalificação urbana da vila alentejana.

“O imóvel era de privados, estava em risco de ruir e agora vai ser recuperado, isso é positivo. Já temos muito poucos imóveis por requalificar, o que é bom”, concluiu.