Prazo de acesso às moratórias de crédito prolongadas até 30 de Setembro

A Autoridade Autoridade Bancária Europeia (EBA, na sigla em inglês) anunciou esta quinta-feira o prolongamento do prazo para pedir acesso à moratória pública e privada até 30 de Setembro.

O prazo inicial terminava já no próximo dia 30 de Junho, pelo que particulares e empresas passam a ter mais tempo para pedir a suspensão temporária do pagamentos de empréstimos por quebra de rendimentos devido à pandemia de covid-19.

A decisão da EBA é fundamental para que os clientes e instituições financeiras beneficiem de um regime especial no que se refere à classificação dos valores que não são ou não serão pagas durante a moratória, que, assim, não são considerados incumprimentos, o que teria impacto no capital dos bancos e no histórico dos clientes.

A extensão pretende garantir a disponibilidade de tratamento adequado para aos mutuários em toda a União Europeia, tendo em conta que a crise da covid-19 está a afectar os países de maneira diferente e a um ritmo diferente, adianta a EBA.

Há poucos dias, o Governo estendeu a duração da moratória pública por mais seis meses, de 30 de Setembro para 31 de Março, mas o prolongamento da data limite para os pedidos de adesão era uma competência da EBA.