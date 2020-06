Um OE que tem na evolução da economia o seu grande risco

Se a economia portuguesa não cair este ano os 6,9% previstos pelo Governo, mas sim os 9,5% projectados esta semana pelo Banco de Portugal no seu cenário base, a receita a entrar nos cofres do Estado pode vir a ser quase 2500 milhões de euros menor do que o estimado – e o défice público pode ser, em vez dos 6,3% previstos no orçamento, 1,4 pontos percentuais mais alto.

