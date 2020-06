Grupo de trabalho do táxi vai decidir novos preços e contingentes

O sector do táxi vai contar com um novo grupo de trabalho, apenas dois anos após uma iniciativa idêntica ter sido dada como concluída por parte do Governo. Um dos principais temas em cima da mesa, de acordo com as informações prestadas ao PÚBLICO pelo Ministério do Ambiente e da Acção Climática (MAAC), é o da revisão da convenção de preços, algo que foi também abordado em 2018, mas sem consequências práticas. Isso implica uma actualização da tabela, uma vez que a convenção em vigor foi rubricada no final de 2012 e não foi alterada desde então.

