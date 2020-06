Boavista vence V. Setúbal antes do derby

O Boavista venceu esta quinta-feira o V. Setúbal, por 3-1, em partida referente à 27.ª jornada da I Liga, assumindo provisoriamente o 8.º lugar da tabela, com 35 pontos, margem suficiente para encarar o que resta do campeonato sem surpresas.

A equipa de Daniel Ramos impôs-se desde o início, com o espanhol Alberto Bueno a inaugurar o marcador aos 5 minutos, vantagem ampliada antes do intervalo por Gustavo Sauer (45'), com um remate cruzado após boa jogada colectiva.

Os sadinos ainda responderam por Carlinhos (64'), com um pontapé colocado de fora da área, deixando o desfecho do encontro em aberto até ao período de compensação, quando Heriberto Tavares (90') encerrou a discussão.

O V. Setúbal segue na 12.ª posição, com 30 pontos, a nove da linha de despromoção.

O Boavista disputa na próxima jornada o derby da Invicta, no Dragão, sem o avançado brasileiro Cassiano, que atingiu o limite de cinco cartões amarelos na Liga e cumprirá um jogo de suspensão.