Audiências televisivas da Liga espanhola subiram 48%

Desde o recomeço do campeonato espanhol, há uma semana, que os números das audiências televisivas dispararam. De acordo com La Liga, o aumento registado nestas primeiras jornadas de retoma atingiu os 48%.

Um estudo levado a cabo pela empresa Nielsen Sports permitiu detectar um contributo muito significativo de telespectadores em África para o aumento global, com 73% de crescimento. Na Ásia, atingiu-se uma subida de 72% e na Europa de 56% - o maior interesse no continente registou-se na Bélgica (130%), que viu o campeonato nacional ser cancelado, enquanto Espanha se ficou pelos 12%.

Os jogos de maior audiência neste recomeço foram o Real Madrid-Eibar (3-1), o Maiorca-Barcelona (0-4) e o Sevilha-Betis (2-0), encontro que assinalou o relançamento do campeonato espanhol.

“É um privilégio podermos voltar aos relvados e estamos muito satisfeitos por podermos oferecer entretenimento desportivo numa altura em que há tão poucos eventos disponíveis”, sublinhou Javier Tebas, presidente de La Liga.

Oscar Mayo, director de marketing e desenvolvimento internacional do organismo, mostrou-se também “muito agradado” com o crescimento dos números das audências televisivas. “Sabíamos que os fãs de todo o mundo tinham vontade de tirar partido do entusiasmo e entretenimento que oferecemos”.