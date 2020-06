A juventude leonina continua inquieta

Oito titulares até aos 22 anos, mais Mathieu (36), Coates (29) e Sporar (26). Um deles, Nuno Mendes, estava a um dia de completar 18 anos. Foi com este “onze” que o Sporting bateu nesta quinta-feira o Tondela, em Alvalade, por 2-0, em jogo a contar para a 27.ª jornada da Liga portuguesa, e que voltou a ter um protagonista com um nome muito apropriado. Jovane Cabral voltou a marcar um grande golo de livre e liderou esta juventude leonina que vai ganhando no presente um lugar no futuro do Sporting. E Ruben Amorim, o treinador desencartado que custou dez milhões de euros, vai ganhando todas as apostas que vai fazendo para preparar esse futuro.

É verdade que este será o contexto ideal para ir experimentado estas soluções sub-23 em tão grande volume. Não há propriamente um objectivo na época que não seja terminá-la com dignidade e resultados, e, não havendo público, há um ambiente quase de treino que ajuda à afirmação sem nervosismos de quem não está habituado a estas coisas. Não será sempre assim, e esse futuro que Rúben Amorim está a preparar terá público e terá objectivos, mas os sinais são promissores, algo que há uns meses, depois da venda de Bruno Fernandes ao Manchester United, parecia muito longínquo.

Este jovem Sporting iria ter pela frente um Tondela que tinha sido feliz na sua última viagem a Lisboa, com um empate na Luz frente ao Benfica, graças a uma exibição de grande solidez defensiva. Mas os nortenhos praticamente nem tiveram hipótese de assentar o seu jogo e esperar pela oportunidade. Gonzalo Plata, o jovem equatoriano que entrou para o lugar do lesionado Vietto, furou pelo corredor central e só foi travado em falta por Yohan Tavares. Há uns meses, todos estes livres frontais tinham um dono, Bruno Fernandes. Agora, têm outro. Aos 13’, num misto de precisão e força, Jovane voltou a marcar um golo enorme, depois do que já tinha apontado diante do Paços.

O jovem cabo-verdiano voltava a assumir o papel de herói neste Sporting desconfinado, mas a sua contribuição ainda não tinha acabado. Aos 29’, combinou na perfeição com Nuno Mendes, metendo uma bola de calcanhar nos pés do jovem lateral, cujo cruzamento seria interceptado por Pepelu no chão, com a bola a bater no braço. Manuel Oliveira assinalou penálti e Sporar, aos 31’, atirou a contar da marca dos 11 metros, marcando o seu sexto golo ao serviço dos “leões”.

Não houve resposta do Tondela ao domínio com golos dos jovens do Sporting, que ainda podiam ter marcado no final da primeira parte, com um remate de Nuno Mendes de fora da área que passou perto da baliza de Cláudio Ramos.

Positivo/Negativo Positivo Jovane Cabral Pelo segundo jogo consecutivo, o n.º 77 do Sporting brilhou a grande altura: mais um grande golo, um sublime toque de calcanhar que deu origem ao penálti e um jogo inteiro em alta rotação, com velocidade e critério.

Positivo Nuno Mendes A um dia de chegar aos 18 anos, o lateral esquerdo dos “leões” estreou-se a titular e fez uma bela parceria com Jovane. Acuña vai ter problemas para lhe tirar o lugar. Negativo Rafael Camacho O flanco direito teve muito menos protagonismo que o esquerdo muito por culpa de Rafael Camacho, que quase nunca tomou as melhores decisões.

Negativo Tondela Ainda deu um ar da sua graça durante a segunda parte, mas já era demasiado tarde para anular mais de meio jogo em que não fez sequer um remate à baliza do Sporting. Nem sempre a táctica do esperar para ver resulta.

No segundo tempo, o jogo mudou ligeiramente de perfil, mas o Sporting continuou a controlar sem grandes problemas. A equipa orientada por Natxo González levou muito tempo até conseguir fazer um remate digno desse nome: Philipe Sampaio até conseguiu cabecear uma bola à trave num lance de bola parada - se fosse golo, teria sido anulado por fora-de-jogo. Os nortenhos foram, depois, um pouco mais aventureiros no ataque, mas não o suficiente para colocar em causa o triunfo deste jovem Sporting que o jovem treinador Amorim está a construir.

Os números são a sua melhor defesa - três vitórias e um empate em quatro jogos, mais sete golos marcados e dois sofridos - e o terceiro lugar, que antes parecia entregue ao Sp. Braga (de Amorim), parece perfeitamente ao alcance.