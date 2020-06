Maestro Borges Coelho renuncia à administração da Casa da Música

O maestro José Luís Borges Coelho, um dos dois representantes do Estado no Conselho de Administração (CA) da Casa da Música, anunciou esta quinta-feira a sua decisão de renunciar ao cargo, em consequência do seu “desacordo solitário com o modo como tem vindo a ser conduzido o processo dos chamados ‘precários’”.

Depois de ter dado conhecimento da sua decisão ao presidente da Fundação Casa da Música, Luís Valente de Oliveira, Borges Coelho justificou-a num comunicado enviado aos órgãos de comunicação social. Aí explicita as razões da sua saída: “A resistência ao diálogo, a pretexto da não existência de estrutura que represente os signatários do abaixo-assinado que iniciou a série de acontecimentos de que os jornais se têm feito eco”; as “represálias e intimidações a que, segundo tudo indica, parte significativa desses signatários tem vindo a ser sujeita”; o “não reconhecimento”, pelo CA a que vem pertencendo, de “meia dúzia de casos de trabalhadores dependentes a quem se paga como se fossem trabalhadores independentes (ou seja: mediante a apresentação de recibos verdes)”; e ainda o facto de terem sido “descartados” para a Segurança Social “a esmagadora maioria dos trabalhadores precários da instituição (assistentes de sala, guias)”.

Ao que o PÚBLICO apurou, o maestro Borges Coelho foi o único dos sete membros do actual CA da Casa da Música a defender que todos os trabalhadores independentes deveriam ser pagos, durante o tempo de paralisação da actividade da instituição por causa da pandemia da covid-19, com base no seu histórico de remunerações, solução que a direcção seguiu para alguns grupos de “prestadores de serviços”, mas tendo deixado de fora, por exemplo, a totalidade dos assistentes e sala e dos guias.

“Não me assistindo capacidade bastante para influenciar, num outro sentido, o rumo dos acontecimentos”, diz o maestro no seu comunicado, decidiu agora bater com a porta. Fê-lo depois de, no passado dia 9 de Junho, ter contactado o gabinete da ministra da Cultura, Graça Fonseca, colocando o seu lugar à disposição, também após tê-la informado sobre a sua perspectiva dos acontecimentos mais recentes na instituição portuense.

“Informei, então, a senhora ministra de que só me encontraria em condições para levar o meu mandato até ao seu termo mediante um conjunto de garantias que assegurassem a superação do actual mal-estar entre as partes, o que passa por um tratamento condigno da precariedade, mas, também, pela criação de canais de diálogo com todos os trabalhadores da Casa e pela consagração estatutária da sua representação no Conselho de Administração”, escreve o maestro, lembrando não ter recebido “o mais leve sinal da tutela”. Daí a sua renúncia, a partir desta quinta-feira, ao seu assento no CA da Casa da Música, onde era um dos vice-presidentes.

Na casa desde 2001

A relação de Borges Coelho com a Casa da Música vem já do tempo da Sociedade Porto 2001, cujo programa incluiu, como uma das apostas mais emblemáticas, a construção do edifício que seria projectado por Rem Koolhaas, e de cujo conselho de administração fez parte. Entre 2006 e 2013, o maestro, professor e musicólogo integrou o CA da Fundação Casa da Música, tendo regressado no actual mandato em que a administração é presidida por José Pena do Amaral, e que terminará no final do corrente ano.

Até ao fecho desta notícia, não foi possível obter nenhuma reacção, nem do Ministério da Cultura nem da administração da Casa da Música, à renúncia de Borges Coelho.

A saída do maestro é mais um episódio a somar-se ao conflito laboral existente na Casa da Música, que ganhou particular visibilidade pública quando, no dia 28 de Abril, se ficou a saber que um grupo de 92 funcionários e trabalhadores independentes tinha subscrito um abaixo-assinado contestando o modo como a direcção-geral e a administração vinham tratando os profissionais com vínculo precário e que a pandemia tinha deixado sem trabalho.

O conflito chegou esta semana à Assembleia da República, onde, esta terça e quarta-feiras, a administração e um grupo representando os precários foram ouvidos pelos deputados das comissões do Trabalho e da Cultura, na sequência de requerimentos do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista Português. Falando em nome do CA, Pena do Amaral garantiu que “não existe uma situação de falsos recibos verdes” na Casa, e que a instituição está a “respeitar a lei”. Uma versão que seria contestada no dia seguinte por representantes de técnicos de palco, de músicos formadores e de assistentes de sala, que se queixaram da “falta de vontade” da administração para regularizar as suas situações contratuais.