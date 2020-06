O império dos sentidos (múltiplos)

Porno-chachadas com mais chincha do que chacha, sexploitation com mais tomates que muitas séries B: eis em sala ao longo de cinco semanas os Roman Porno do estúdio japonês Nikkatsu. Pornografia softcore que é também grande cinema sério, político, de autor, contraditório, misógino e feminista: Deus e o diabo no império do sol nascente. É o novo ciclo temático da Leopardo Filmes, no Nimas, em Lisboa.