Sarampo “saltou” dos bovinos para os humanos há mais de dois mil anos

Para procurar as origens do sarampo, os cientistas reconstruíram o genoma do vírus a partir de amostras de pulmão de um caso de sarampo ocorrido em 1912. Comparando este material com outros genomas, a equipa de investigadores concluiu que o sarampo saltou dos bovinos para os humanos entre os anos de 1174 antes de Cristo e os 165 anos depois de Cristo, com a estimativa média a indicar 528 a.C. O artigo publicado na Science merece um comentário na mesma revista onde se fala noutros agentes patogénicos que “saltaram” dos animais para os humanos. O SARS-CovV-2, que causa a covid-19, é o exemplo mais recente e, claro, o assunto também vem à baila.

