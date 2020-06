Irmãs portuguesas venceram concurso internacional de robótica

A mais recente edição da Wonder League Robotics Competition, evento mundial de robótica promovido pela empresa Wonder Workshop, teve vitória portuguesa na categoria dos 9-11 anos. As irmãs Beatriz e Flor conquistaram a vitória no evento internacional com o projecto “Mountain Explorers”.

As meninas construíram uma história com as personagens de O Mundo de Craig, uma série da Cartoon Network. Ao enredo juntou-se ainda Dash, um robot construído pelas meninas que desempenhou um conjunto de tarefas. Através da programação desenvolvida pelas irmãs, o pequeno robot conseguiu distinguir os diferentes edifícios de cartão criados para a história, bem como operar uma catapulta amadora com precisão. O robot conseguiu recorrer ao engenho criado com um rolo de papel higiénico e elásticos para lançar uma bola que sobrevoou uma barreira e aterrou num copo de plástico.

No anúncio dos vencedores, a organização elogiou a criatividade e engenho demonstrado pela equipa portuguesa.

A vitória nesta competição acontece na segunda participação das irmãs no concurso. Inês e Flor são estudantes na Escola Básica de Penamacor e na edição de 2018-2019 tinham conseguido um lugar nos cinco melhores da sua categoria.

Na edição conquistada pelas irmãs portuguesas concorreram mais de 8400 crianças, em 4500 equipas provenientes de 91 países.