Quase metade dos finalistas dos cursos profissionais em 2018 queriam seguir para o superior

Cerca de 80% dos estudantes que em 2018 estavam a concluir o 12.º ano, ou equivalente, pretendiam continuar a estudar após a conclusão do ensino secundário. Esta proporção subia para 94,7% entre os alunos dos cursos científico-humanísticos (CCH), concebidos com este objectivo, e ficava nos 47,7% nos estudantes que se encontravam a terminar os cursos profissionais (CP), mais direccionados para a entrada na vida activa após o fim do secundário. Em média, apenas 18% dos alunos do profissional têm conseguido concretizar esta aspiração.

Continuar a ler