Covid-19: oito profissionais e 12 doentes internados no IPO de Lisboa estão infectados

Oito profissionais e 12 doentes internados no Serviço de Hematologia no IPO de Lisboa foram diagnosticados com covid-19, segundo a instituição, adiantando que os pacientes foram transferidos para outros hospitais do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

A existência de um foco de covid-19 no Instituto Português de Oncologia (IPO) de Lisboa foi confirmado nesta quarta-feira pela directora-geral da Saúde, Graça Freitas, na conferência de imprensa diária da DGS sobre a pandemia.

O Instituto Português de Lisboa Francisco Gentil (IPO de Lisboa) afirma, em comunicado, que os casos foram diagnosticados no âmbito das acções de rastreio e das medidas de contenção realizadas pelo IPO.

Até esta quarta-feira, o IPO Lisboa realizou cerca de seis mil testes, tendo sido testados 2700 doentes e mais de 1500 prestadores, incluindo prestadores externos. “No âmbito das medidas mencionadas, no início desta semana foram identificados dois casos de covid-19 em profissionais do serviço de hematologia”, refere o IPO.

O comunicado adianta ainda que, de acordo com o protocolo instituído no IPO Lisboa, foram rastreados os profissionais do serviço de hematologia e todos os doentes internados, tendo-se confirmado a presença de infecção em mais seis profissionais, o que perfaz oito profissionais infectados (três médicos, três enfermeiros e dois assistentes operacionais), e em 12 doentes.

O IPO de Lisboa afirma que “accionou imediatamente as medidas de contenção previstas no seu plano de contingência, tendo os doentes com infecção sido transferidos para outras unidades do Serviço Nacional de Saúde, encontrando-se em situação clínica estável”.

Os doentes do serviço de hematologia com resultados negativos permanecem internados no IPO de Lisboa.

“O hospital mantém o normal funcionamento, devendo os doentes manter as consultas e os tratamentos agendados que estão a ser prestados em condições de segurança”, assegura o IPO.

O IPO de Lisboa refere ainda que tem instituído desde o início da pandemia de covid-19 um conjunto de medidas preventivas que permitem assegurar e garantir a prestação dos cuidados assistenciais aos doentes oncológicos em condições de segurança e com reduzido impacto no normal funcionamento do instituto.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

De entre os procedimentos aplicados, destaca-se a realização de testes de diagnóstico de covid-19 aos doentes que fazem tratamentos de quimioterapia e radioterapia, que vão realizar cirurgia ou exame médico invasivos e a todos os que necessitam de internamento ou apresentam sintomas suspeitos.

Simultaneamente, o instituto implementou um programa de rastreio a todos os profissionais, refere o instituto.

Portugal contabiliza 1523 mortos associados à covid-19 em 37.672 casos confirmados de infecção, segundo o último boletim da Direcção-Geral da Saúde (DGS).