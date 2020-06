Oeiras. PSP faz “grande” operação no Bairro do Pombal

A Polícia de Segurança Pública (PSP) está a realizar esta quarta-feira de manhã uma operação “de grande envergadura” no Bairro do Pombal, em Oeiras, no cumprimento de mandados de detenção e de busca de domiciliária por crimes de roubo, entre outros.

Em comunicado, o Comando Metropolitano da PSP de Lisboa adianta que estão em causa crimes de roubo, ofensas à integridade física qualificada e participação em rixa.

A PSP refere que dará mais informações no final da operação e após diligências processuais.