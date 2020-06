Julgamento do roubo das Glock arranca com armas em parte incerta

Começa esta quinta-feira em Lisboa o julgamento do caso do roubo das pistolas Glock do interior das próprias instalações da PSP. Mas passados mais de três anos, a grande maioria das 58 pistolas continua em parte incerta, num caso de contornos nebulosos que envolve dois misteriosos suicídios, várias personagens do submundo do crime ligadas ao assalto a Tancos, tráfico de armas para a Guiné-Bissau e ainda a tentativa de responsabilização, por parte do principal suspeito do furto, daquele que é hoje o director nacional da PSP.

