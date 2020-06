Faculdades de Medicina podem abrir mais vagas mas não o vão fazer

Pela primeira vez numa década, o Governo autorizou o aumento de vagas para os cursos de Medicina no próximo ano lectivo. O número de vagas poderá crescer até 15%, o que corresponde na prática a mais de duas centenas de entradas. Mas a decisão é deixada ao critério de cada instituição e os directores das faculdades de Medicina do país não tencionam aumentar a oferta formativa, adianta o presidente do Conselho de Escolas Médicas Portuguesas (CEMP), Fausto Pinto.

