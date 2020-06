Covid-19: mais uma morte e 336 casos positivos — 84% na região de Lisboa

Portugal regista mais uma morte por covid-19, uma subida de 0,07% nas últimas 24 horas, o que faz aumentar o número total de óbitos para 1523, de acordo com o relatório de situação da Direcção-Geral da Saúde desta quarta-feira.

Há ainda mais 336 casos positivos, ou o equivalente a uma subida de 0,8%, elevando o total para 37.612. Desses, 282 foram identificados na Região de Lisboa e Vale do Tejo, o que equivale a 84% do total de novos casos. Foram ainda detectados 38 novos casos no Norte, nove no Centro, seis no Algarve (alguns dos casos identificados depois de testadas as pessoas que estiveram presentes numa festa de aniversário, em Lagos) e um novo caso no Alentejo.

Sobre o aumento dos casos na região de Lisboa e Vale do Tejo, a directora-geral da Saúde afirma que “tudo foi feito para limitar estes focos” e “estamos no bom caminho”, uma vez que é “cada vez mais rápida a elaboração dos inquéritos epidemiológicos”, o que ajuda na hora de isolar e testar doentes e contactos próximos. Os concelhos que inspiram mais cuidados são os da Amadora, Loures, Odivelas, Sintra e algumas zonas do concelho de Lisboa, admite a directora-geral da Saúde.

Questionada sobre o surto em Lagos, Graça Freitas afirmou que há já 37 casos positivos confirmados (número que ainda não consta na totalidade no boletim diário), vindos de várias zonas do Algarve. De acordo com a informação prestada na terça-feira pelo presidente da Câmara de Lagos ao PÚBLICO, terão estado na festa pessoas vindas de Lisboa e de Coimbra.

A única morte registada nas últimas 24 horas foi a de uma mulher com mais de 80 anos. A taxa de letalidade global da doença é de 4% e a taxa de letalidade acima dos 70 anos é de 17,4%, de acordo com o números fornecidos pelo secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, na conferência de imprensa de actualização dos números.

Registam-se 23.580 casos recuperados (mais 370 do que na terça-feira) e 435 internados, dos quais 69 nos cuidados intensivos.

Em todo o mundo há mais de oito milhões de casos positivos, 440 mortes e quase quatro milhões de recuperados.