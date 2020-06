Governo evita austeridade, mas não trava dúvidas sobre TAP e Novo Banco

Rio deu a mão a Costa no Orçamento Suplementar, mas o Governo não poupou o PSD e ressuscitou a austeridade de Passos para mostrar como, na gestão de uma crise económica, os socialistas fazem diferente. O argumentário ia preparado: não há corte na despesa, não há aumento de impostos - nem agora nem depois - e o défice pode ser maior do que os 6,3% previstos. Mas a oposição teme que a factura para o Estado venha a ser ainda mais pesada por causa do Novo Banco e da TAP.

