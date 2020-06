Criada equipa para a Inovação e Gestão de Dados para Indicadores Territoriais

O despacho para a criação da nova equipa multidisciplinar para a Inovação e Gestão de Dados para Indicadores Territoriais foi publicado na última terça-feira em Diário da República, nomeando José Pedro Neto, que já foi vice-presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) de Lisboa e Vale do Tejo, para a coordenar.

A nova equipa vai manter-se em funções durante três anos, renováveis, e terá quatro competências fundamentais. A primeira prende-se com a coordenação do projecto i-Território e com a “concepção e operacionalização” do sistema nacional de monitorização do acesso a serviços de interesse geral, em articulação com a Base de a Base de Dados Nacional de Cartografia e o Observatório do Ordenamento do Território e Urbanismo.

À equipa multidisciplinar caberá também a “definição da arquitectura conceptual, operacional e de comunicação” do sistema de colaborativo de informação intersectorial de suporte ao Sistema de Indicadores Territoriais. Operará ainda na promoção de “parcerias externas” e na “preparação de modelos de protocolo” para a aquisição, gestão e governança de dados para os indicadores territoriais.

Por fim, trabalhará na “sinalização de oportunidades de financiamento, elaboração de propostas de candidatura de projectos nos domínios relacionados com a inovação e gestão de dados e gestão dos projectos”.

A afectação de técnicos a esta equipa multidisciplinar será efectuada por despacho ainda a publicar. Os seus membros serão designados “em função das tarefas em curso, das necessidades e das competências técnicas das diversas unidades orgânicas onde os técnicos se encontrarem integrados”.

A Directora-Geral do Território justifica a criação desta equipa, entre outras razões, com o arranque do projecto i-Território — Modelação Inteligente do Acesso Territorial a Serviços de Interesse Geral, que é co-financiado pelo Sistema de Apoio à Transformação Digital da Administração Pública.

De acordo com informação publicada no website da Direcção-Geral do Território (DGT), o projecto i-Território visa a implementação de um modelo de inteligência artificial que assegure a interoperabilidade entre a DGT e outros sectores da Administração Pública. O objectivo é permitir que um conjunto de dados, descritivos e espaciais, sejam armazenados, processados, interpretados e, no final, sejam disponibilizados aos cidadãos, às empresas e à própria Administração Pública.