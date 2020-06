Bicicletas, IRS, layoff, TAP e Novo Banco: as apostas dos partidos para o Orçamento

O Orçamento Suplementar passa na primeira votação no Parlamento, mas os partidos querem mudá-lo quando ele baixar à especialidade. Costa já avisou que as propostas dos partidos não devem pôr em causa o défice - que antes era um excedente. Contudo, os partidos têm uma longa lista de medidas que gostavam de incluir no Orçamento que enquadra a crise pandémica. E querem que o Governo aumente as exigências sobre as ajudas ao Novo Banco e à TAP.

