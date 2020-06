A Música Portuguesa, à Janela, a Gostar Dela Própria: Antónia Dias de Carvalho - Velhinha

Aquele momento com a Antónia Carvalho foi especial. Não especial, como os outros, porque todos são. Mas especial como algumas estrelas. Fomos bonitos uns com os outros, havia conforto nas palavras e nos gestos. Era como uma troca bem feita, ela dava-nos aqueles belos presentes e nós queríamos retribuir da mesma maneira. Depois havia aquele facto: tínhamos gravado o filho da Antónia no dia anterior, o Jaime Pimentel a tocar rock, mas era a Antónia que trazia o amigo Manuel como roadie, que lhe trouxe a guitarra e o pad, num mini.

Em tempos de isolamento social devido ao surto do novo coronavírus, Tiago Pereira, fundador do projecto A Música Portuguesa a Gostar Dela Própria, começou a convidar artistas de todo o país a filmarem-se a tocar uma canção — é A Música Portuguesa a Gravar-se a Ela Própria. Agora também os filma à janela. O P3 partilha regularmente estes vídeos