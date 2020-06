U.Porto e scopio Editions lançam livro que imagina as “cidades do futuro”

A U.Porto e a scopio Editions anunciaram esta quarta-feira o lançamento de “uma obra repleta de imagens e reflexões sobre as cidades do futuro” e a realização, este ano, da segunda edição do Concurso Internacional de Desenho e Fotografia.

O livro DPIc: Arquitetura, Arte e Imagem - UTOPIA 500, que já se encontra disponível, é “o resultado do Concurso Internacional de Desenho e Fotografia de 2016 e visa, através de imagens e reflexões textuais, vislumbrar a visão utópica da cidade nas perspectivas de estudantes, investigadores e artistas”, esclarece a Universidade do Porto.

A iniciativa, quer do concurso, quer da publicação, nasce de uma colaboração entre o Centro de Estudos de Arquitectura e Urbanismo (CEAU), da Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto (FAUP) e o Centre for English, Translation and Anglo-Portuguese Studies (CETAPS) - Porto, da Faculdade de Letras da Universidade do Porto.

Deste modo, os projectos Arquitectura, Arte e Imagem (AAI) e UTOPIA 500 fundem-se na iniciativa de “promover uma compreensão da imagem e do seu uso enquanto método e meio de representação, de entendimento e de interacção com diversos espaços nos campos da arquitectura, cidade e território” e “disseminar a noção de utopia como motor de mudança social, inspiração e inovação”, refere Maria Neto, uma das autoras do livro e investigadora do CEAU-FAUP.

A publicação conta com trabalhos de 11 participantes de várias nacionalidades e textos reflexivos de Maria Neto, Fátima Vieira, coordenadora do pólo do Porto do CETAPS e vice-reitora da Universidade do Porto para a Cultura, e Pedro Leão Neto, coordenador do projecto Arquitectura, Arte e Imagem. “O lançamento do livro pretende mostrar a qualidade e interesse dos trabalhos apresentados e, simultaneamente, ser uma ferramenta de divulgação, reconhecimento e disseminação a um público alargado, através de uma edição bilingue”, sublinha, em comunicado, Maria Neto.

A apresentação pública do livro está marcada para o ano, inserida no ciclo de Conferências e Debates Arquitectura, Arte e Imagem, mas a data, assim como os moldes deste evento, aguardam por novas indicações acerca da situação pandémica de covid-19. A scopio Editions admite a hipótese de uma apresentação através de videoconferência.

Entretanto, a publicação acompanha a revelação da segunda edição do Concurso Internacional de Fotografia e Desenho, a realizar em 2020, e num âmbito mais alargado a nível internacional. Irá contar com a participação da Universitat Politecnica Catalunya e da Universidad de Zaragoza (Espanha), da Chalmers University of Technology (Suécia), da Università degli Studi di Ferrara (Itália), da University of Liverpool e da University of South Wales (Reino Unido), além das universidades do Porto e de Aveiro.

“Discute-se agora a cidade antes e pós-covid 19 e que esta pandemia pode ter a capacidade de espoletar uma mudança na forma como se pensa, vive e ocupa a cidade”, acrescenta Maria Neto, que espera “uma grande afluência por parte dos alunos e uma significativa contribuição para a exploração deste “novo mundo"”, na segunda edição do concurso.

O livro, já lançado, encontra-se disponível na loja online da U.Porto Press, com 10% de desconto incluído, mas pode também ser adquirido no site da scopio Editions, nas livrarias da Reitoria da Universidade do Porto e da Associação de Estudantes da Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto (AEFAUP), assim como em algumas lojas Fnac.