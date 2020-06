O Fred e a Inês falam de coisas: aquele sobre vocês

O Fred e a Inês falam de coisas... também no P3. O podcast de Inês Afonso e Fred Gomes integra a “Rede PÚBLICO”. Sobre o episódio desta semana:

“HAPPY MIDDLE OF THE WEEK, ‘MORES! Como é que estamos nesta quarta-feira de MEIO DE JUNHO!?

Olhem, esta semana temos uma VIAGEM de episódio para vocês. Começámos sem tema absolutamente nenhum (*cause I’m only human* plays in the background), mas acabámos a ter uma conversa muito linda sobre vocês. Ah, pois é! Partilhámos algumas das coisas que ~vocês~ têm para dizer e como ficamos sempre babados com o vosso feedback incrível todas as semanas e ainda algumas das muitas coisas que já aprendemos convosco. Vocês são muito lindxs e nós gostamos muito de vocês.

ALSO! O episódio está ao contrário. Vão ter de ouvir para saber o que significa. K. Thanks. Love you. Bye.”

Podes responder ao Fred e à Inês no Instagram (@ofredeaines, @fredaagomes ou @inesmafonso), Facebook ou por e-mail ([email protected]), ou enviar uma mensagem de voz através do Anchor.

Subscreve o podcast O Fred e a Inês falam de coisas no Spotify, na Apple Podcasts ou em outras aplicações para podcast.

Conhece os podcasts da Rede PÚBLICO em publico.pt/podcasts.