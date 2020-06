As cores de um Porto Desaparecido que (não) era a preto e branco

Corria o ano de 2012, e uma grande crise com a troika à mistura, quando Manuel de Sousa criou a página Porto Desaparecido no Facebook, em que partilhava fotografias e vídeos antigos da cidade do Porto. "Na altura estávamos a passar um período complicado com muita insegurança em relação ao futuro e achei que seria interessante ir buscar à historia inspiração para enfrentar o futuro", explica o historiador ao P3. Portuense de gema, nascido e criado no centro histórico, Manuel não esperava que a página, hoje com 111 mil seguidores, crescesse tanto, mas começou a perceber que o "amor à cidade" unia mais gente do que pensava

Oito anos depois, o projecto abraça uma nova vertente. Manuel de Sousa começou agora a dar cor às fotografias antigas, a dar-lhes uma nova roupa. "Fazemos o processo artificialmente, através de programas digitais e softwares gratuitos", explica. "Este trabalho faz-se através de cores, algoritmos… é preciso uma atenção e um cuidado redobrados porque se trata de um processo artificial e de aproximação", ressalva.

Manuel acredita que a colorização das fotografias antigas traz uma sensação de "realidade" que o preto e branco dificulta. "Quando vemos as fotografias e preto e branco e a sépia parece que as pessoas estão paradas, mas o mundo delas era tão colorido como é o nosso hoje. Quando vemos uma imagem a cores, parece que, de repente, a fotografia se torna actual. É essa a ideia que gostávamos de recuperar: tornar as pessoas mais reais e romper a barreira com o passado." Todas as publicações com as fotografias a cores indicam o link para a fotografia original, para que não se perca a origem das imagens.

Tal como em 2012, esta nova iniciativa do Porto Desaparecido surge também numa altura de crise. Agora, todos os dias, a página partilha ainda factos e curiosidades que aconteceram nesse mesmo dia na cidade, anos antes. Este trabalho, feito com a ajuda de um núcleo duro de cinco pessoas, veio demonstrar que "o amor pelo Porto, pelo património e pela história" são um bom combustível para combater os períodos difíceis.

Texto editado por Amanda Ribeiro