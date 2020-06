Tribunal autoriza comício de Trump em que apoiantes prometem não culpá-lo se adoecerem

A intenção do Presidente norte-americano, Donald Trump, de regressar à campanha eleitoral com um comício num recinto fechado para 19 mil pessoas, no sábado, numa região que registou um número recorde de casos de covid-19 nos últimos dias, mantém-se de pé após um primeiro confronto nos tribunais. Na noite de terça-feira, uma juíza do Oklahoma recusou um pedido para que o comício seja cancelado se os organizadores não impuserem uma distância de segurança entre os espectadores, e o processo segue agora para o Supremo Tribunal do estado.

