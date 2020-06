Tempos sombrios em Angola: “É uma catástrofe!”

O gráfico mostrado pela Ovilongwa, a consultora responsável pelo primeiro inquérito feito em Angola para o Afrobarómetro, não poderia ser mais eloquente, 35% dos angolanos vive na pobreza extrema e 34% na pobreza moderada, representando uma multidão de 22 milhões de pobres com poucas expectativas de que a sua vida melhore. De acordo com Alves da Rocha, um dos mais importantes economistas angolanos, a recessão em Angola deverá atingir 7% este ano e prolongar-se para 2021, onde o PIB deverá diminuir entre 2,5% e 3%.

Entre 2017, quando João Lourenço assumiu o poder, e 2019, “todos os produtos da cesta básica aumentaram entre 300 e 400%”, ao mesmo tempo que o salário mínimo crescia apenas 10%, 15%, afirmou Manuel Alves da Rocha, director do Centro de Estudos e Investigação Científica (CEIC) da Universidade Católica de Angola, esta quarta-feira na sua intervenção no seminário online levado a cabo pelo Banco Angolano de Investimentos (BAI).

A ilusão da mudança, a promessa de tempos melhores há muita que se esvaíram e o que ficou “é um problema social”, como referiu o economista, porque se reflecte no poder de compra dos angolanos e no crescimento do PIB. Sem exportações que lhe valham, tendo em conta que além do petróleo (cujo preço caiu vertiginosamente) e dos diamantes (que pesam pouco nas exportações e cujo mercado mundial também está em queda) pouco mais tem para exportar, a economia angolana precisava do consumo interno para crescer. E não tem.

O que tem é muita pobreza: um “problema terrível para nós”. E em várias dimensões, disse Alves da Rocha. Quer na pobreza monetária quer na pobreza multidimensional (índice que inclui o acesso à saúde, nutrição, habitação, educação, mortalidade infantil, saneamento básico, etc.), “Angola sai muito feia destas fotografias”.

“Na pobreza monetária, estamos a falar, segundo os últimos dados do INE [Instituto Nacional de Estatística angolano], de 41%; e de pobreza multidimensional, de acordo com os dados das Nações Unidas, estamos a falar em valores à volta dos 52%, 53%”, refere o também coordenador do departamento de estudos económicos do CEIC.

Quando a isso se junta uma taxa de desemprego muito alta (32% no primeiro trimestre deste ano, segundo o INE), temos a “conjugação” de “dois factores que pesam de uma maneira tremendamente negativa” sobre uma das variáveis “de crescimento das economias que é o consumo interno”. Já se sabe, “quando o desemprego é de 32%, as consequências são evidentes: o consumo privado está em risco”.

Aliás, sobre a taxa de desemprego, Alves da Rocha citou números estarrecedores que o levam a afirmar sobre a situação: “É uma catástrofe”. A percentagem de jovens desempregados entre 15 e 24 anos chega a 57%, sendo que “50% dos jovens não estuda e não trabalha – não sabemos como vivem”.

Sem exportações, sem consumo interno, o Governo também não pode dar uma ajuda porque não tem dinheiro. O Estado está endividado. Segundo o FMI, a dívida pública de Angola deverá chegar a 111% do PIB este ano. “É um problema económico porque Angola tem uma dívida pública externa muito pesada”, referiu. “O que implica todo um processo de reestruturação da dívida que o Governo está a tentar fazer; primeiro com a China, que é o principal credor (creio eu que representa 50% do total da dívida).”

A juntar a um diagnóstico cheio de dados negativos, acrescentam-se ainda o processo de desvalorização da moeda (kwanza) e a taxa de inflação elevada, que “andará à volta de 18%”, afirmou Alves da Rocha, “segundo consta do Orçamento Geral do Estado que está em revisão, mas, provavelmente, este valor vai ser ultrapassado”.

Significando que “a moeda de Angola está sujeita a dois processos de desvalorização, a desvalorização externa – os empresários com a moeda angolana que têm cada vez compram menos quantidade de produtos de fora que necessitam para as suas empresas – e a interna – os empresários têm problemas em escoar a sua produção porque não há capacidade de compra”.

Tudo isto e mais uma pandemia

O director do CEIC traça um panorama sombrio de um país em recessão desde 2015 que a todos os problemas da sua economia se viu a braços com uma pandemia que agravou o estado grave da sua economia e introduziu uma variável pesada de incerteza a qualquer previsão dos especialistas.

“Ainda não sabemos o que vai acontecer à economia e à sociedade angolanas. Não sabemos quando vamos atingir o pico da pandemia”, disse Alves da Rocha

Ainda esta quarta-feira, Franco Mufinda, secretário de Estado para a Saúde Pública, anunciou sete novas infecções pelo novo coronavírus no país, chegando a 155 casos positivos, e mais uma morte, contabilizando o país agora sete mortos desde o início da pandemia.

São números que se mantêm baixos, mesmo tendo em conta todas as condicionantes sociais e de saúde pública com que o país se debate.

Por exemplo, quando a principal forma de evitar a disseminação da covid-19 é lavar as mãos regularmente, segundo os dados do primeiro inquérito do Afrobarómetro em Angola, divulgados este mês pela Ovilongwa, “apenas três em cada dez angolanos têm água canalizada no interior das suas residências ou no quintal”.

Se em Luanda, a percentagem de pessoas com acesso a água canalizada nas suas residências não chega a metade (44%), no centro Norte do país o valor desce para 16%, sendo de 17% no Norte e de 21% no Leste de Angola.

Só 29% dos angolanos desfrutaram de fornecimento de água canalizada de forma regular em 2018, sendo que mais de um terço (34%) ficaram sem água potável para uso doméstico “muitas vezes” ou “sempre”.